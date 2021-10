Perisic, che momento! In gol all’ultimo in Cipro-Croazia

Perisic prosegue il suo ottimo inizio di stagione. L’esterno dell’Inter ha segnato il gol con cui la Croazia sta vincendo 0-1 all’intervallo.

SBLOCCATI – La Croazia va all’intervallo avanti 0-1 in casa di Cipro e grazie a Ivan Perisic. All’AEK Arena di Larnaca è un match più complicato del previsto per la nazionale di Zlatko Dalic, che pur dominando deve aspettare il secondo di due minuti di recupero del primo tempo per sbloccare il risultato. Poi un gran filtrante di Luka Modric pesca proprio Perisic, che sul centro-sinistra piazza in diagonale il mancino del vantaggio. La difesa cipriota poco prima era riuscita a salvarsi con fortuna.