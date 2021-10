Perisic apre il successo della Croazia: a Cipro segna pure un ex Inter

Perisic dà il via al successo della Croazia a Cipro, aprendo le marcature di una partita che stava diventando complessa (vedi articolo). Alla fine è 0-3, segna anche un ex Inter mentre Brozovic viene sostituito.

LA VITTORIA – Croazia che prosegue la sua corsa verso i Mondiali. A Larnaca la nazionale di Zlatko Dalic deve attendere il recupero del primo tempo, quando Ivan Perisic sblocca una situazione che sembrava stregata. Questo anche grazie a Michael Neophytos, portiere di Cipro che para il possibile e pure un rigore al 54′ a Luka Modric, concesso per atterramento di Andrej Kramaric. La Croazia si tranquillizza solo a dieci minuti dal termine, quando Josko Gvardiol corregge in rete un corner da sinistra prolungato sul secondo palo. Così Dalic può dare anche qualche minuto di riposo a Marcelo Brozovic, sostituito all’84’ da Kristijan Jakic. Nel secondo minuto di recupero ottima giocata di Josip Brekalo in mezzo a due e assist per Marko Livaja, con l’ex Inter in gol da subentrato per il definitivo 0-3. La Croazia di Brozovic e Perisic resta in testa a pari punti con la Russia e lunedì ospiterà la Slovacchia a Osijek.