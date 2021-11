Perisic apre la goleada della Croazia, Brozovic firma una goffa autorete

Malta-Croazia, sfida di Qualificazioni Mondiali, si è disputata al National Stadium di Ta’ Qali. Il match si è concluso sul punteggio di 1-7. In campo i due calciatori dell’Inter Brozovic e Perisic, con alterne fortune.

VALANGA DI GOL – La Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic affronta Malta nel match del Gruppo H di Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022. L’esterno dell’Inter sblocca subito il punteggio al 6′ appoggiando in rete un assist di Andrej Kramaric (vedi articolo). Duje Caleta-Car al 22′ raddoppia prima dello sfortunato autogol di Brozovic che riapre solo momentaneamente il match (vedi articolo). Mario Pasalic al 39′ e Luka Modric al 45′ rimettono subito le cose in chiaro. Brozovic lascia il campo all’intervallo. Nella ripresa il copione non cambia. Lovro Majer al 47′ e Kramaric al 53′ confezionano il tennistico 1-6. Perisic viene sostituito da Mislav Orsic al 54′. Il settimo gol lo realizza ancora Majer che firma una doppietta. Con questa netta vittoria per 1-7 la Croazia sale a 20 punti in classifica, al secondo posto dietro alla Russia capolista.