Perisic, ancora un gran gol! Mette la Croazia al riparo contro la Scozia

Perisic ha appena segnato il gol che dovrebbe significare la qualificazione della Croazia agli ottavi. L’esterno dell’Inter ha firmato il 3-1 contro la Scozia.

IN GOL – Ivan Perisic, dopo aver segnato alla Repubblica Ceca, si ripete in Croazia-Scozia. L’esterno dell’Inter, al 77’, di testa ha battuto il portiere avversario con un’ottima girata su calcio d’angolo da sinistra. È il gol del 3-1 che, dopo diversi minuti di paura, tranquillizza la Croazia in vista dell’accesso agli ottavi di finale degli Europei. Perisic è ora il miglior marcatore della sua nazionale in questo torneo, dato che Nikola Vlasic e Luka Modric (altri marcatori di oggi) sono alla prima rete.