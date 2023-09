Perea (Colombia): «Cuadrado soffre di tendinite. Comunicazione con l’Inter»

Amaranto Perea, assistente tecnico del CT della Colombia, Nestor Lorenzo, ha parlato delle condizioni dell’esterno dell’Inter, Juan Cuadrado.

TENDINITE – Queste le parole di Amaranto Perea, assistente tecnico del CT della Colombia, Nestor Lorenzo, sulle condizioni di Juan Cuadrado nel corso della conferenza stampa prima della partita contro il Cile. «Arriva con una tendinite, dopo la partita finisce affaticato – si legge su Caracol.com.co –, dopo la partita in alcuni allenamenti ha sofferto e oggi siamo in una condizione in cui dobbiamo aspettare l’evoluzione, non sappiamo se Juan sarà o no, ma c’è comunicazione tra il nostro staff medico e quello dell’Inter per garantire la sicurezza e la salute del calciatore».