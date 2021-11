Paraguay-Cile, le formazioni ufficiali: chance Mondiali per Sanchez e Vidal

Paraguay-Cile prenderà il via a mezzanotte italiana ad Asuncion. Sanchez e Vidal si giocano le residue possibilità di rientrare in corsa per i Mondiali e, come ovvio, Lasarte li schiera titolari. Queste le formazioni ufficiali.

PARAGUAY-CILE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Paraguay (4-3-3): A. Silva; Rojas, G. Gomez, Junior Alonso, D. Martinez; Villasanti, Morel, Rojas; Almiron, Sanabria, A. Romero.

In panchina: Aguilar, Ortiz, Balbuena, Cubas, Arzamendia, Alderete, Escobar, Ojeda, O. Romero, Samudio, Romero Gamarra, C. Gonzalez.

Commissario tecnico: Guillermo Barros Schelotto

Cile (3-4-1-2): Bravo; Maripan, Medel, Roco; M. Nunez, Baeza, Vidal, Mena; Valdés; A. Sanchez, Brereton Diaz.

In panchina: G. Arias, Cortés, Saavedra, Suazo, Meneses, E. Vargas, Montecinos, Sierralta, Davila, Galdames, Huerta, Alarcon.

Commissario tecnico: Martin Lasarte