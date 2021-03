Pamic: «Perisic gioca come all’Inter? Sì ma ha Lukaku e Lautaro Martinez»

Igor Pamic, ex giocatore della Croazia, ha parlato della posizione in cui Ivan Perisic, esterno dell’Inter, è stato schierato in Nazionale

DICHIARAZIONI – Queste le parole da parte di Igor Pamic, ex giocatore della Croazia, sulla posizione in cui Ivan Perisic, esterno dell’Inter, è stato schierato dal CT Zlatko Dalic in Nazionale. «Cambiando il sistema di gioco, i nostri migliori giocatori ci hanno lasciato senza lo spazio necessario al centro – ha dichiarato l’ex giocatore –. Perisic è partito come punta centrale, poi è stato riportato indietro. Sì, ora gioca come all’Inter, ma ha Lukaku e Lautaro Martinez in attacco».

Fonte: Vecernji.hr