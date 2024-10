Pagelle Italia-Israele (4-1): Dimarco 8! I voti degli altri 2 dell’Inter – TS

Vittoria schiacciante ieri sera dell’Italia contro Israele. Gli azzurri si sono imposti 4-1 e c’è da registrare un’altra prestazione da urlo di Federico Dimarco. Le pagelle di Italia-Israele tenendo conto dei giocatori dell’Inter.

LA PRESTAZIONE – Meglio di così non poteva chiudersi il mese di ottobre della Nazionale di Luciano Spalletti. L’Italia, ieri sera a Udine, si è imposta 4-1 contro Israele. Una vittoria netta e schiacciante, che conferma gli azzurri al primo posto in classifica a quota 10 punti. In campo tutti e tre i giocatori dell’Inter convocati: da Alessandro Bastoni a Davide Frattesi passando per Federico Dimarco. Altra prestazione supersonica per l’esterno mancino, che ieri sera ha siglato il suo terzo assist consecutivo in Nazionale, dopo quelli contro Israele a Budapest, Belgio all’Olimpico e nuovamente Israele a Udine. Da non dimenticare anche la perla al volo contro la Francia a Parigi. Le pagelle di Italia-Israele con focus sugli interisti.

Pagelle Italia-Israele 4-1: Dimarco 8! Bene anche gli altri due dell’Inter

I VOTI – Pagelle di Italia-Israele che sorridono praticamente a tutti gli azzurri, eccezion fatta, scrive Tuttosport, per Nicolò Fagioli che si becca un 5. Ritornando sui tre dell’Inter, Dimarco si becca un 8: l’esterno è un’ira di Dio. Insieme a Giovanni Di Lorenzo (doppietta) è il migliore in campo. Bene anche Frattesi, una sorta di pendolino, il quale trova pure il proverbiale gol in nazionale per sugellare il risultato (momentaneo 3-1). Per lui 7. Mezzo punto in meno, infine, per Bastoni. Il difensore, su cui ieri si è espresso anche il suo agente Tullio Tinti, bene ma legge male qualche rilancio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin