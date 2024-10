Pagelle Italia-Israele (4-1): copia-incolla per i tre dell’Inter – CdS

Vittoria netta per l’Italia di Luciano Spalletti, che ieri ha schiantato Israele 4-1. In campo tutti e tre i giocatori dell’Inter, autori di ottime prestazioni. Le pagelle di Italia-Israele.

SUCCESSO – Terza vittoria in quattro partite di Nations League per l’Italia di Luciano Spalletti, letteralmente un’altra squadra rispetto a quella sciatta e senza idee dell’ultimo Europeo in Germania. Ieri a Udine, netto 4-1 contro Israele, che permette agli azzurri di confermarsi primi nel girone a 10 punti. A novembre le ultime due partite contro Francia a San Siro e Belgio a Bruxelles. Ieri, Spalletti ha confermato il blocco Inter, che lo ha ripagato con un’altra grande prestazione. In gol peraltro il suo bomber Davide Frattesi. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Italia-Israele.

Pagelle Italia-Israele 4-1, le pagelle dei tre giocatori dell’Inter

VOTI – Pagelle positive per il blocco dell’Inter ieri sera impiegato da Spalletti in Italia-Israele. Peraltro, stessi voti per tutti e tre: ossia 7. Alessandro Bastoni ha letto molto bene i pochi, in verità, attacchi di Israele. In fase di costruzione è sempre impeccabile. Impeccabilità che non può mai mancare a Federico Dimarco. Il laterale dell’Inter super protagonista sia a settembre che a ottobre. Contro Francia e Israele fa gol e assist, mentre contro Belgio e nuovamente Israele due assist. Decisivo! E infine il solito bomber di Luciano Spalletti: Davide Frattesi. La mezzala dell’Inter è ormai una sentenza per tutte le nazionali.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna