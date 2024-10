Pagelle Italia-Belgio (2-2): Dimarco arma in più! Gli altri 2 voti – TS

La Nazionale di Luciano Spalletti ha pareggiato 2-2 ieri contro il Belgio all’Olimpico. Federico Dimarco più altri due dell’Inter in campo. Le pagelle di Italia-Belgio stilate da Tuttosport.

ARMA – Solo un pari per l’Italia nella terza partita di Nations League, dopo le vittorie contro Francia e Israele. Ieri sera a Roma, contro il Belgio, gli azzurri hanno fatto 2-2 non riuscendo a difendere il doppio vantaggio, anche per il rosso rimediato da Lorenzo Pellegrini nei minuti conclusivi del primo tempo. Dell’Inter tre giocatori in campo: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi. Il migliore è stato l’esterno di sinistra, autore di un assist al bacio per Andrea Cambiaso e per aver propiziato anche il secondo gol. Le pagelle di Italia-Belgio di Tuttosport con focus sui giocatori dell’Inter.

Pagelle Italia-Belgio 2-2, Dimarco e non solo: le pagelle dei tre dell’Inter

PAGELLE NERAZZURRE – Nel 2-2 di Italia-Belgio spicca appunto Dimarco, che conquista un buon 6,5 in pagella. In campo anche altri due giocatori dell’Inter: Bastoni e Frattesi. Il difensore, posizionato centralmente e non da braccetto mancino da Luciano Spalletti, ha preso un 5,5. Bene a leggere i movimenti di Openda, il quale viene ampiamente annullato, ma sbaglia il passaggio sul rosso a Pellegrini. Quanto a Frattesi, dopo le reti contro Francia e Israele, una prova leggermente inferiore contro il Belgio. Ma il centrocampista dell’Inter conquista comunque la sufficienza.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin