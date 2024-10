Pagelle Italia-Belgio (2-2): Bastoni il peggiore dell’Inter! Votaccio – CdS

Ieri Belgio-Italia è terminata 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri, nonostante il doppio vantaggio, si sono poi fatti recuperare anche a causa dell’uomo in meno. Voto negativo per Bastoni dell’Inter da parte del Corriere dello Sport. Le pagelle dei nerazzurri.

UNO NEGATIVO – L’Italia ha pareggiato contro il Belgio 2-2 ieri sera all’Olimpico di Roma. Match intenso, quello valido per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri, dopo una prima mezz’ora dominata e chiusa sul 2-0, perdono un po’ le distanze nel finale della prima frazione di gioco anche e soprattutto a causa dell’espulsione diretta per Lorenzo Pellegrini. I Diavoli Rossi accorciano le distanze per poi pareggiare i conti nella ripresa. In campo tre giocatori dell’Inter: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Buone prestazioni per gli ultimi due, negativa, per il Corriere dello Sport, quella del centrale difensivo. Le pagelle del quotidiano romano.

Pagelle Italia-Belgio 2-2, Bastoni sbaglia! Dimarco favoloso

PAGELLE NERAZZURRE – Pagelle discordanti tra i giocatori dell’Inter in Italia-Belgio. Alessandro Bastoni è addirittura da 5, in quanto gli viene imputata anche il rosso a Pellegrini per l’errata uscita dal basso. A detta del Corriere, la palla doveva andare a Mateo Retegui, anziché al centrocampista della Roma pressato. Bene invece Frattesi, che si becca un 6,5. Difende e riparte, poi finisce stremato. Ma il migliore dell’Inter e di tutta la partita è Federico Dimarco. Voto altissimo: 7,5. Il laterale incanta all’Olimpico consegnando primo un assist al bacio dopo un minuto per il gol di Cambiaso e poi avvia la rete del raddoppio con un calcio al volo meraviglioso.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Ghiacci