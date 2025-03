Pagelle Germania-Italia (3-3), quattro dell’Inter in campo: uno da 6,5! – CdS

La partita tra Germania e Italia, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, è finita 3-3. Gli azzurri escono dalla competizione. Quattro dell’Inter hanno giocato. Le pagelle di Germania-Italia dei nerazzurri stilate dal Corriere dello Sport.

ELIMINAZIONE – Niente da fare per l’Italia, che esce dalla Nations League. Dopo un primo tempo regalato, con gli azzurri sotto di tre gol, nella ripresa la Nazionale di Luciano Spalletti ribalta tutto finendo la partita sul 3-3. All’andata era finita 1-2 a favore dei tedeschi. In campo al Westfalenstadion di Dortmund, ben quattro giocatori dell’Inter, ossia: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck. I primi due hanno giocato da titolari e tutta la partita; mentre Frattesi è entrato ad inizio secondo tempo e Bisseck nei minuti finali. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Germania-Italia. In questa sede, si fa riferimento ai quattro dell’Inter.

Le pagelle di Germania-Italia 3-3: Frattesi il migliore tra i 4 dell’Inter

PAGELLE – Il migliore è appunto Davide Frattesi, che si prende un bel 6,5. Entra e velocizza la manovra degli azzurri. Bene. Sicuramente un buon viatico per ritornare ad Appiano Gentile. Prestazione complicata sia per Bastoni che per Barella, che si beccano entrambi 5,5. Il primo è protagonista in negativo sul secondo gol tedesco; mentre il centrocampista finisce presto benzina e lucidità. Niente voto invece per Bisseck, a cui non sono bastati quasi venti minuti, secondo il Corriere dello Sport, per ottenere una pagella.

Fonte: Corriere dello Sport – e.pi.