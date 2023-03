Padovan: «Barella non al top, ma nell’Italia ci sta. Lui con 2 nuovi!»

Padovan si esprime sul centrocampo dell’Italia di Mancini. Barella l’unica da salvare dei tre contro l’Inghilterra. Servono invece, a detta sua, altri due giocatori

CAMBIAMENTI − Giancarlo Padovan, a Sky Sport 24, punta su un nuovo centrocampo azzurro: «Il centrocampo dell’Italia per me deve essere Locatelli, Barella e Fagioli. Barella vero, non è al top della forma ma è un giocatore dinamico, tecnico, di quantità e che crea tanto in mezzo al campo. Quindi secondo me Mancini dovrà puntare su questo centrocampo. Abbiamo alternative come Tonali, sia Jorginho che Verratti vanno congedati».