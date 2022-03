Onana para tanto e va ai Mondiali al 124′! Miracolo Camerun in Algeria

Onana, prossimo portiere dell’Inter, non rimarrà in nerazzurro durante i Mondiali in Qatar a novembre e dicembre. Il Camerun passa al 124′ contro l’Algeria: bissato lo 0-1 dell’andata, si va ai tempi supplementari dove arriva il pari dei padroni di casa al 118′ prima del gol decisivo sull’ultimo pallone.



ALLO SCADERE – Il Camerun di André Onana stacca il pass per il Qatar quando ormai l’eliminazione per mano dell’Algeria sembrava fatta. Finisce 1-2 ai tempi supplementari il ritorno dei play-off di qualificazione ai Mondiali, con un epilogo rocambolesco e assurdo. Gli ospiti pareggiano la sconfitta per 0-1 di venerdì (vedi articolo) al 22′, con Eric Maxim Choupo-Moting che sfrutta un errore del portiere algerino Rais M’Bolhi. Poco dopo potrebbe pareggiare Youcef Belaili, ma su assist di Islam Slimani perdona Onana calciando incredibilmente a lato. Poi tante richieste di VAR e altre situazioni particolari, col match che va ai tempi supplementari. Al 98′ l’Algeria pensa di aver pareggiato con Slimani, ma controlla di mano su cross dalla sinistra e il VAR qui sì che interviene e annulla. Ci prova Ismael Bennacer al 111′, ma Onana è bravissimo a respingere sul sinistro del centrocampista del Milan. Poi però, al 118′, su corner di Rachid Ghezzal sul secondo palo il colpo di testa di Ahmed Touba è vincente. L’Algeria esplode, ma c’è un lungo recupero. E sull’ultimo pallone cross dalla destra della disperazione, sponda in area e Karl Toko Ekambi irrompe spedendo in rete. È il gol dell’1-2, il Camerun è ai Mondiali e Onana può festeggiare per una vera e propria impresa.