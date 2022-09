Onana tra i migliori del Camerun ma non riesce ad evitare il KO a Seoul

Termina 1-0 Corea del Sud-Camerun. In campo anche Onana dell’Inter che ha sfoderato alcune ottime parate ma non ha potuto nulla sul gol di Son del Tottenham

DI MISURA − André Onana in campo per tutti i 90 minuti durante la sfida tra Corea del Sud e Camerun, giocata a Seoul. Match amichevole di prestigio tra due delle squadre più importanti rispettivamente del continente asiatico e di quello africano. Entrambe protagoniste anche al prossimo Mondiale in Qatar. Molto meglio i padroni di casa che sfiorano il gol dopo 5′ con Jeong che di testa impegna Onana ad una grande parata. Il portiere dell’Inter raddoppia al minuto 35 sempre su Yeong che calcia in porta dal limite dell’area trovando un’altra super risposta del portiere camerunese. Onana che un minuto dopo non può praticamente far nulla sul gol di Son da pochi passi. Il primo squillo dei leoni d’Africa arriva solamente al 43′ con Mbeumo che becca la traversa dopo una buona azione in solitaria. Nella ripresa, girandola di cambi che cala l’intensità del match. La gara termina 1-0 per i padroni di casa. Buon ultimo test pre-Mondiale per entrambe. A Qatar sono state raggruppate rispettivamente nel gruppo G (Camerun, Brasile, Serbia e Svizzera) e nel gruppo H (Corea del Sud, Portogallo, Ghana e Uruguay).