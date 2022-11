Onana fa festa, vittoria Inter e convocazione Qatar 2022: lista Camerun

Doppia gioia per André Onana che dopo aver festeggiato con l’Inter ha ricevuto anche la convocazione con il Camerun per Qatar 2022. Il portiere è uno dei protagonisti della selezione di Song

Qatar 2022, convocati Camerun: tanta Italia

ITALIA PRESENTE E PASSATA − Il CT Rigobert Song ha stilato la lista dei convocati del Camerun per il Mondiale. Oltre al portiere dell’Inter Onana, ci sono anche altri tre italiani: Ebosse dell’Udinese, Anguissa del Napoli e Hongla del Verona. Presenti anche alcuni ‘ex italiani’ come Nkoulou, che ha giocato nel Torino, Ntcham e Nsame, rispettivamente ex Genoa e Venezia.

Portieri: ONANA, Epassy, Ngapandouetnbu

Difensori: Castelletto, Ebosse, Fai, Mbaizo, Tolo, Nkoulou, Wooh

Centrocampisti: Ntcham, Ondoa, Hongla, Kunde, Oum Gouet, Zambo Anguissa, Ngom,

Attaccanti: Ngamaleu, Bassogog, Mbuemo, Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Toko Ekambi, Choupo Moting, Souaibou