Onana: «Accettiamo la sconfitta, ma siamo uniti. Il calcio è così»

André Onana, futuro portiere dell’Inter, ha commentato la sconfitta del suo Camerun in semifinale di Coppa d’Africa contro l’Egitto.

SCONFITTA DOLOROSA – È amareggiato André Onana per la sconfitta del suo Camerun in Coppa d’Africa, proprio a un passo dalla finale. Il futuro portiere dell’Inter, attraverso i suoi social network, ha reagito al brutto risultato di ieri.

Football doesn't always give you back what you give it. Yesterday we gave a lot, but we didn't get the expected result. We have to accept defeat and be more united than ever, as a team and as a country. #AFCON2021 🇨🇲 pic.twitter.com/JZ8IT5epnn

