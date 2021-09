Olanda, van Gaal non ha dubbi: «Dumfries pronto, può giocare! De Vrij…»

L’Olanda, dopo l’1-1 con la Norvegia, sfiderà domani alle ore 20.45 il Montenegro nella sfida valida per la quinta giornata di qualificazioni Mondiali. Il tecnico degli Orange, Van Gaal, ha parlato in conferenza stampa annunciando la presenza dal 1′ di Dumfries e non solo

ANNUNCI – L’Olanda non è andata oltre il pareggio contro la Norvegia e domani sera sfiderà il Montenegro. Il tecnico olandese, Louis van Gaal, annuncia la presenza dal 1′ sia di Denzel Dumfries che di Stefan de Vrij: «Dumfries? Penso che sia pronto. È un giocatore che ha delle caratteristiche naturali. Ha avuto il Coronavirus ed era già in campo dopo una settimana: può giocare. De Vrij? Lui è il difensore centrale che giocherà a destra, poi vedrete chi ci sarà a sinistra».