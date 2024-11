Olanda-Ungheria, le formazioni ufficiali: solo uno dell’Inter dal 1′

Tra poco Olanda-Ungheria, match valido per la Nations League. Ovviamente l’Inter osserva vista la convocazione di Dumfries e de Vrij. Ecco chi figura nelle formazioni ufficiali di Olanda-Ungheria.

SFIDA – Tra i nomi selezionati dall’Olanda per l’ultima sosta dell’anno spiccano quelli di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, i due difensori dell’Inter che stanno vivendo un ottimo momento in Serie A e che continuano a guadagnarsi la fiducia del commissario tecnico olandese. Dumfries con l’Inter ha ritrovato continuità, fiducia e anche la condizione. Con la sua velocità, forza fisica e capacità di inserirsi in attacco, rappresenta una risorsa fondamentale anche per l’Olanda, che sfrutta le sue incursioni per dare imprevedibilità al gioco sulle corsie esterne. Stefan de Vrij è il titolare dell’Inter, considerata l’assenza di Francesco Acerbi per infortunio. Rappresenta un pilastro difensivo anche per la sua Nazionale, in coppia con Virgil Van Dijk. Diramate le formazioni ufficiali di Olanda-Ungheria e solo Dumfries gioca dal primo minuto.

Olanda-Ungheria, formazioni ufficiali: solo Dumfries!

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Weghorst, Gakpo.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Dardai, Orban, Balogh; Nego, Nikitscher, Schäfer, Nagy; Sallai, Szoboszlai; Varga