Olanda-Spagna amichevole di lusso, de Vrij perÃ² ci sarÃ ! La probabile

Olanda-Spagna amichevole di lusso, de Vrij però ci sarà! La probabile

De Vrij

Olanda-Spagna, amichevole di lusso oggi in programma alle 20:45 all’Amsterdam Arena. Le Nazionali non rinunciano alle amichevoli nonostante l’emergenza Coronavirus. Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter oggi Commissario Tecnico dell’Olanda, non rinuncerà a Stefan de Vrij titolare.

LA PROBABILE – Olanda-Spagna in programma questa sera alle 20:45, amichevole di lusso che ricorda un po’ la finale del Mondiale del 2010. Nonostante l’emergenza Coronavirus (un caso anche nella stessa Nazionale Olandese, vedi QUI), le amichevoli tra Nazionali continueranno, e Frank de Boer non farà a meno di Stefan de Vrij, soprattutto dopo l’assenza di Virgil Van Dijk, difensore titolare del Liverpool. Dopo questa sera, per l’Olanda in programma ci saranno altre due sfide, l’ex tecnico nerazzurro concederà almeno un turno di riposo a de Vrij?

Di seguito la probabile formazione dell’Olanda (4-3-3): Bizot; Hateboer, De Vrij, Aké, Van Aanholt; Klassen, F. De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Babel