L’Olanda prima vede i fantasmi poi rimonta la Polonia. Decisivo Dumfries

Olanda-Polonia 2-2. Gli oranje rischiano contro la Nazionale polacca andando sotto di ben due gol. Poi la rimonta con rete decisiva di Dumfries dell’Inter

GOL NERAZZURRO − Pareggio spettacolare a Rotterdam tra Olanda e Polonia per 2-2. La Nazionale oranje, nonostante il primato nel proprio gruppo, non parte benissimo andando subito sotto al minuto 18 a causa della rete ospite di Cash. Il match della Nazionale di van Gaal si mette ancora peggio quando ad inizio ripresa Zielinski del Napoli raddoppia i conti. Ma in tre minuti l’Olanda la ribalta. A sbrogliare la matassa ci pensa Klassen al 51′ e soprattutto l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries tre minuti più tardi. Secondo gol in 3 partite per il laterale nerazzurro. Nel finale, l’Olanda può anche vincerla ma Depay sbaglia dal dischetto il 3-2.