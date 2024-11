Olanda, poker sull’Ungheria! Dumfries brilla e segna, ma non solo

L’Olanda vince agevolmente con il risultato di 4-0 contro l’Ungheria. Denzel Dumfries brilla e segna il gol del definitivo successo dei suoi.

SUCCESSO – L’Olanda vince per 4-0 contro l’Ungheria: vita facile per la squadra di Ronald Koeman. Dopo l’iniziale interruzione del match per problemi di salute nella panchina dell’Ungheria la partita è ripresa e l’Olanda non ha trovato difficoltà a conquistare i tre punti nel gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Wout Weghorst ha sbloccato il match al minuto 21 su calcio di rigore, Cody Gakpo ha raddoppiato al 52′ sempre dal dischetto a pochi secondi dal fischio di fine primo tempo.

Olanda-Ungheria, il secondo tempo di Dumfries perfetto!

SECONDO TEMPO – Denzel Dumfries ha trovato il gol del 3-0 al minuto 64. L’esterno ha colpito la palla perfettamente e ha tirato fuori una conclusione vincente al volo verso il secondo palo. Il giocatore nerazzurro però non si è fermato così nella serata. Al minuto 86 ha anche fatto l’assist ad un suo compagno e rivale in Serie A, vale a dire Teun Koopmeiners. L’Olanda sale così a quota 8 punti in classifica, lasciando l’Ungheria a 5 e glissando il rischio di retrocessione nella Lega B. La Germania ha vinto ancora contro la Bosnia, rimane irraggiungibile per Koeman e i suoi giocatori.