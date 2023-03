Olanda, la lista dei convocati di Koeman: presente uno dell’Inter

La Nazionale dell’Olanda ha reso noti i giocatori convocati dal CT Ronald Koeman per le gare contro Francia e Gibilterra. Uno dell’Inter.

CONVOCATI – Il CT dell’Olanda, Ronald Koeman, ha convocato anche l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, per le partite di qualificazione europee in casa della Francia il 24 marzo e in casa contro Gibilterra, prevista il 27 marzo. A seguire la lista dei convocati.

Fonte: Twitter OnsOranje