Olanda, Koeman comunica i pre-convocati: dell’Inter due su tre!

L’Olanda già pensa alle prossime due sfide valide per le qualificazioni a Euro 2024. C’è la lista provvisoria di Koeman con due interisti.

LISTA PROVVISORIA − L’Olanda a novembre e precisamente il 18 e il 21 sarà impegnata nelle gare di qualificazione a Euro 2024 rispettivamente contro Irlanda e Gibilterra. I tulipani sono in piena corsa per staccare il pass verso la Germania dopo la vittoria in Grecia per 1-0. Ci saranno due giocatori dell’Inter su tre: ovvero Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Niente convocazione, almeno provvisoria, per Davy Klaassen.

I pre-convocati olandesi.