Olanda-Italia, Mancini punta su 2 dell’Inter! La probabile – Sky

L’Italia di Roberto Mancini alle 15 giocherà la finale per il terzo/quarto posto di Nations League contro l’Olanda. Le possibili scelte del CT azzurro secondo Sky Sport

SCELTE – Olanda-Italia in campo alle 15 per la finale per il terzo/quarto posto di Nations League. Secondo quanto riferito da Sky Sport il CT Mancini dovrebbe operare diversi cambi rispetto all’undici schierato contro la Spagna. Spazio dal 1′ per Acerbi e Dimarco in difesa. A centrocampo turno di riposo per Barella, con Cristante, Verratti e Frattesi che agiranno in mezzo. In attacco Retegui con Raspadori e Gnonto sugli esterni. Di seguito la probabile formazione dell’Italia.

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Toloi, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Raspadori, Retegui, Gnonto