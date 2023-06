Olanda-Italia, Mancini mette in formazione solo metà blocco Inter

Alle 15 Olanda-Italia sarà l’amara finale terzo/quarto posto di UEFA Nations League. Nella formazione mostrata da Sportitalia, Mancini appare intenzionato a usare solo metà dei quattro giocatori dell’Inter convocati.

IN CAMPO – Olanda-Italia completa la (lunga) stagione degli Azzurri. A Enschede, alle 15, c’è la finale per il terzo/quarto posto di UEFA Nations League. Dopo il KO con la Spagna, Roberto Mancini fa diversi cambi di formazione. Modifiche che non riguardano Francesco Acerbi, atteso di nuovo titolare ma con un nuovo compagno di reparto: Alessandro Buongiorno anziché l’impresentabile Leonardo Bonucci. Secondo Sportitalia ci sarà anche un altro dell’Inter, ossia Federico Dimarco, mentre partiranno dalla panchina Nicolò Barella (rimpiazzato da Bryan Cristante) e Matteo Darmian. Si sposta come terzino destro Rafael Toloi, con il modulo dell’Italia che dovrebbe rimanere il 4-3-3. Con un tridente d’attacco tutto nuovo per Mancini contro l’Olanda: non più Ciro Immobile supportato da Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, bensì l’oriundo Mateo Retegui con ai suoi lati Wilfried Gnonto e Giacomo Raspadori. A centrocampo occasione anche per Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti, fra gli “esperti” alla pari di Gianluigi Donnarumma in porta. Questa la probabile formazione di Mancini per Olanda-Italia, secondo Sportitalia: Donnarumma; Toloi, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Cristante, Verratti, Pellegrini; Raspadori, Retegui, Gnonto.