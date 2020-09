Olanda-Italia: Mancini cambia qualcosa, uno dell’Inter in lizza – Sky

Condividi questo articolo

Roberto Mancini Italia

Olanda-Italia di lunedì sera potrebbe vedere una nazionale azzurra leggermente diversa da quella che ha pareggiato ieri contro la Bosnia. Possibile chance da titolare per uno dei giocatori dell’Inter convocati

Dopo il pareggio di ieri contro la Bosnia, l’Italia tornerà in campo lunedì sera in casa dell’Olanda per la seconda giornata di Nations League. Secondo “Sky Sport” il Commissario Tecnico Roberto Mancini farà dei cambi di formazione ed è possibile anche l’inserimento dal primo minuto di uno dei giocatori dell’Inter convocati rimasti fuori dalla sfida del Franchi di ieri sera. Danilo D’Ambrosio infatti si gioca una maglia da titolare in difesa insieme a Di Lorenzo del Napoli.