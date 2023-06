Olanda-Italia, Dimarco un esempio! Dumfries delude: le pagelle – TS

Olanda-Italia è terminata col punteggio di 2-3 che ha garantito il terzo posto in Nations League agli azzurri. Dimarco migliore in campo della sfida, delude invece Dumfries. Le pagelle nell’edizione odierna di Tuttosport

PAGELLE – Olanda-Italia è terminata con il punteggio di 2-3 con gli azzurri di Mancini che hanno conquistato il terzo posto in Nations League. Federico Dimarco è uno dei protagonisti della vittoria degli azzurri: il laterale dell’Inter segna un gol, serve un assist ed è semplicemente perfetto. Un esempio da seguire, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, che gli assegna 7,5 in pagella ed in titolo di migliore in campo. Buona anche la gara di Acerbi: non sbaglia nulla, e si esalta nel finale, voto 7. Deludente, secondo il quotidiano, la prova di Dumfries: l’olandese soffre Dimarco ed in 90′ fa solo una “sgroppata” sulla fascia, voto 5.

Fonte: Tuttosport –