Olanda-Italia: conferma per Barella, Sensi sarà lasciato a riposo? – Sky

Stefano Sensi Inter-Udinese

Olanda-Italia di lunedì sera vedrà gli azzurri scendere in campo con una formazione leggermente diversa da quella che ha pareggiato ieri per la Bosnia. Ci saranno alcune conferme come quella di Nicolò Barella mentre Stefano Sensi, autore ieri di un gol, potrebbe essere lasciato a riposo

Dopo il pareggio di ieri al Franchi contro la Bosnia, l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo lunedì sera ad Amsterdam per la seconda giornata di Nations League. Secondo “Sky Sport” ci potrebbero essere dei cambi nella formazione scelta dal Commissario Tecnico. Il turnover però non dovrebbe riguardare Nicolò Barella, uno dei miglior in campo ieri, che sarà confermato dal primo minuto anche contro gli orange. Potrebbe invece accomodarsi in panchina l’altro giocatore dell’Inter in campo ieri, Stefano Sensi. Il centrocampista ha giocato 90 minuti di buon livello segnando il gol che ha permesso agli azzurri di evitare la sconfitta, ma non ha la condizione per giocare due partite di seguito quindi dovrebbe essere sostituito da Jorginho.