Olanda, i 25 convocati da Koeman: presenti 2/2 dell’Inter

L’Olanda ha reso noto l’elenco dei venticinque giocatori convocati da Ronald Koeman per le prossime sfide di Nations League contro Ungheria e Bosnia. Presenti i due giocatori dell’Inter.

PILASTRI – Ronald Koeman ha ufficializzato l’elenco dei venticinque convocati per le prossime sfide di Nations League, con l’Olanda pronta ad affrontare l’Ungheria e la Bosnia in un doppio confronto cruciale per le ambizioni “orange” nella competizione. Tra i nomi selezionati spiccano quelli di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, i due difensori dell’Inter che stanno vivendo un ottimo momento in Serie A e che continuano a guadagnarsi la fiducia del commissario tecnico olandese. Dumfries con l’Inter ha ritrovato continuità, fiducia e anche la condizione. Con la sua velocità, forza fisica e capacità di inserirsi in attacco, rappresenta una risorsa fondamentale anche per l’Olanda, che sfrutta le sue incursioni per dare imprevedibilità al gioco sulle corsie esterne. Stefan de Vrij è il titolare dell’Inter, considerata l’assenza di Francesco Acerbi per infortunio. Rappresenta un pilastro difensivo anche per la sua Nazionale, in coppia con Virgil Van Dijk.

Olanda, i convocati da Koeman e i due dell’Inter

Portieri: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Nick Olij

Difensori: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Devyne Rensch.

Centrocampisti: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Quinten Timber, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners.

Attaccanti: Brian Brobbey, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Wout Weghorst, Joshua Zirkzee.