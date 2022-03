Olanda-Germania, le formazioni ufficiali: Dumfries irrinunciabile

Olanda-Germania si gioca alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam alle 20.45, sfida amichevole che chiuderà questa sosta per le nazionali. Denzel Dumfries non sarà risparmiato dal CT van Gaal, che punta su parecchi dei suoi titolari.

AMICHEVOLE – Gara di lusso questa sera ad Amsterdam: Olanda-Germania chiuderà la sosta per le nazionali di entrambe le squadre, entrambe qualificate a Qatar 2022. Per quanto riguarda Denzel Dumfries dell’Inter, sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Così anche de Ligt della Juventus, in vista del big match di domenica.

OLANDA-GERMANIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (3-4-1-2): Flekken; de Ligt, van Dijk, Blind; Dumfries, Koopmeiners, F. de Jong, Malacia; Berghuis; Malen, Depay.

A disposizione: Krul, Drommel, Hateboer, Aké, Bergwijn, Wijnaldum, Danjuma, Lang, Klaassen, de Roon, Clasie, Weghorst.

Commissario tecnico: L. van Gaal

Germania (3-4-3): Neuer; Schlotterbeck, Rüdiger, Kehrer; Raum, Müller, Gündogan, Sané; Musiala, Werner, Havertz.

A disposizione: ter Stegen, Ginter, Stach, Draxler, Nmecha, Brandt, Weigl, Tah, Neuhaus, Henrichs, Günter.

Commissario tecnico: H. Flick