Olanda-Germania, le formazioni ufficiali: Dumfries con un ‘nuovo’ ruolo

Alle ore 20.45 è in programma Olanda-Germania, gara valevole per il gruppo A3 della Lega A della UEFA Nations League. Ronald Koeman si affida anche a Denzel Dumfries, con un ruolo diverso rispetto a come abituato all’Inter.

DI NUOVO TITOLARE – Nonostante nell’Inter sia partito dalla panchina nelle prime tre giornate – non entrando nemmeno in campo contro l’Atalanta – Denzel Dumfries resta un punto fermo della sua nazionale. Ronald Koeman punta su di lui nella prestigiosa Olanda-Germania in programma questa sera, con tanto di ‘nuovo’ ruolo. Il Commissario Tecnico degli oranje schiera infatti una difesa a quattro, con il nerazzurro che giocherà sì a destra, ma in posizione arretrata, da terzino. Tutt’altro impiego, quindi, rispetto al 3-5-2 di Simone Inzaghi dove agisce come esterno a tutta fascia. Di seguito le formazioni ufficiali della partita in programma alle 20.45.

Olanda-Germania (Nations League, Lega A, Gruppo A3), le formazioni ufficiali

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Brobbey, Gakpo.

Panchina: Olij, Flekken, Geertruida, J. Timber, Weghorst, Zirkzee, Q. Timber, Kluivert, Malen, van Hecke, Hato.

Commissario Tecnico: Ronald Koeman

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Gross, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Undav.

Panchina: Baumann, Nübel, Koch, Anton, Führich, Beier, Pavlovic, Mittelstädt, Stiller, Henrichs, Can

Commissario Tecnico: Julian Nagelsmann