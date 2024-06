Olanda-Francia, senza Mbappé non segna nessuno! Tre dell’Inter in campo

La partita tra Olanda e Francia, valida per la seconda giornata di Euro 2024, si è conclusa sul risultato di 0-0 senza Kylian Mbappé. In campo tre giocatori dell’Inter (su quattro).

SOLO PARI – La Francia ha dovuto fare a meno della sua stella Kylian Mbappé, rimasto in panchina dopo aver subito una botta al naso nella partita precedente. Nonostante l’assenza del suo giocatore più pericoloso, la squadra francese ha cercato di fare la partita, creando diverse occasioni senza però riuscire a concretizzare. L’Olanda, dal canto suo, ha risposto colpo su colpo, cercando di sfruttare le occasioni concesse dalla difesa avversaria. Tra i protagonisti in campo per gli Oranje, si sono distinti i giocatori dell’Inter Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, schierati titolari dal primo minuto. Tra i giocatori dell’Inter presenti in campo, anche Marcus Thuram. Il francese è rimasto in campo fino al 75′ prima di di essere sostituito da Olivier Giroud. Anche Thuram ha cercato di creare problemi alla difesa olandese, ma senza successo. Benjamin Pavard, è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

Olanda vicino al vantaggio, poi no!

GRANDE OCCASIONE – L’episodio più significativo della partita è avvenuto al 69′, quando, dopo un’azione rocambolesca, l’Olanda è riuscita a segnare con Xavi Simons a porta vuota. Tuttavia, la gioia olandese è stata di breve durata: il VAR è intervenuto per annullare il gol a causa di una posizione di fuorigioco di Denzel Dumfries, lasciando il risultato sullo 0-0. Il match, giocato in uno stadio gremito, ha visto entrambe le formazioni cercare di prevalere, ma nessuna delle due è riuscita a trovare la via del gol.