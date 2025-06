Olanda, esordio con vittoria con la Finlandia! Dumfries gol

L’Olanda non ha avuto problemi a liquidare la Finlandia ed è uscita dal primo match per la qualificazione ai prossimi Mondiali con una vittoria per 2-0. Denzel Dumfries ha messo il suo zampino.

GOL – L’Olanda non sbaglia il colpo e vince contro la Finlandia con il risultato di 2-0. La nazionale del nord Europa inizia nel migliore dei modi il percorso per qualificarsi ai prossimi Mondiali e lo fa anche grazie all’Inter. La partita è stata aperta dal gol di Memphis Depay al minuto 6, che ha fatto capire nel giro di poco tempo come sarebbe andata veramente la serata. Poco dopo, al 23′, il tocco di Inter ha affondato il colpo. Dalla fascia sinistra Cody Gakpo è rientrato sul suo destro per poi crossare verso il secondo palo. Lì, lesto e intelligente nel correre verso la porta, è arrivato Denzel Dumfries che ha siglato la rete del definitivo 0-2. L’esterno nerazzurro ha messo a segno il suo quindicesimo gol stagionale e ha confermato di essere ormai tra i migliori elementi in circolazione nel suo ruolo. Ad inizio secondo tempo ha fatto il suo ingresso in campo anche Stefan de Vrij. Il difensore rimarrà all’Inter nella prossima stagione con il suo ultimo anno di contratto.

FINLANDIA-OLANDA 0-2

Depay (O) al 6′, Dumfries (O) al 23′