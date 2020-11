Olanda, de Vrij tra i 25 convocati di de Boer per le prossime tre partite

De Vrij

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è presente nella lista dei 25 convocati dal ct dell’Olanda Frank de Boer per le gare contro Spagna, Bosnia Erzegovina e Polonia

CONVOCATO – Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, figura all’interno dell’elenco dei convocati del ct dell’Olanda, Frank de Boer, per le prossime tre partite della propria Nazionale. Si tratta degli incontri contro Spagna, in amichevole, Bosnia Erzegovina e Polonia, in Nations League. La lista completa:

PORTIERI: Bizot, Cillessen, Krul;

DIFENSORI: Van Aanholt, Aké, Blind, Hateboer, Veltman, De Vrij, Wijndal;

CENTROCAMPISTI: Van de Beek, F. De Jong, Klaassen, Koopmeiners, Wijnaldum, Vilhena;

ATTACCANTI: Babel, Berghuis, Bergwijn, Ihattaren, L. De Jong, Malen, Depay, Promes, Stengs.