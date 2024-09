Olanda-Bosnia, show da sette gol! Dumfries vince da titolare

L’Olanda parte bene in Nations League e vince contro la Bosnia-Erzegovina con il risultato di 5-2. Ad Eindhoven Denzel Dumfries gioca dal primo minuto e rimane in campo per gran parte del match.

SUCCESSO – L’Olanda non sbaglia ad Eindhoven e vince in casa contro la Bosnia-Erzegovina con il risultato di 4-2. Più difficoltà del previsto per la squadra di Ronald Koeman, al centro delle polemiche negli ultimi giorni per il trattamento riservato a Steven Bergwijn. Il ct della nazionale ha scelto di far giocare Denzel Dumfries dal primo minuto, concedendo all’esterno dell’Inter la prima titolarità della stagione 2024-2025. Questa sera il classe 1996 ha giocato da terzino, abbassando il suo raggio di gioco solito con Simone Inzaghi. Nel primo tempo hanno segnato Joshua Zirkzee di testa in girata al minuto 13 e Tijjani Reijnders al 47′. Ermedin Demirovic aveva pareggiato al 27′. Nella ripresa Cody Gakpo ha chiuso i giochi al 56′ e poco dopo, precisamente dopo 66 minuti, Dumfries è uscito per Lutsharel Geertruida. Al 73′ la Bosnia-Erzegovina ha riaperto i conti a sorpresa segnando con il solito ed infinito Edin Dzeko, attaccante ex Inter. All’88 Wout Weghorst e al 92′ Xavi Simons hanno reso la serata perfetta. La partita si è conclusa così sul 5-2: l’Olanda conquista i primi tre punti della Nations League nel gruppo 3 della Lega A.