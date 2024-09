Olanda-Bosnia, Dumfries sfida un ex Inter: le formazioni ufficiali

Denzel Dumfries torna titolare con la propria Nazionale. In Olanda-Bosnia ed Erzegovina di Nations League il centrocampista si troverà di fronte una vecchia conoscenza dell’Inter.

SFIDA – Altro giro altra corsa in Nations League per i giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive Nazionale. Alle ore 20.45 di questa sera sarà il momento di scendere in campo per due nerazzurri. Uno di questi è Denzel Dumfries, chiamato a rapporto da Ronald Koeman per Olanda-Bosnia ed Erzegovina. La sfida, che verrà ospitata dal Philips Stadion di Eindhoven è valida per la prima partita del girone di Nations League del gruppo A. Il laterale olandese ritrova così la titolarità con la propria Nazionale, dopo essere partito sempre dalla panchina nelle prime tre sfide della stagione dell’Inter. Per l’occasione Dumfries, oltre a trovarsi in campo con note conoscenze del campionato di Serie A, sarà chiamato a sfidare un ex calciatore dell’Inter: Edin Dzeko. Di seguito le formazioni ufficiali integrali scelte dagli allenatori per Olanda-Bosnia ed Erzegovina.

Olanda-Bosnia ed Erzegovina, le formazioni ufficiali

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Zirkzee, Garpo.

Allenatore: Koeman.

BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-3-3): Vasilj; Barisic, Katic, Tahirovic, Mujakic; Gazibegovic, Gigovic, Dedic; Huseinbasic, Dzeko, Demirovic.

Allenatore: Barbarez.