La nuova Italia di Gattuso: 3 moduli in ballo (in uno 2 dell’Inter out)

Nelle prossime ore partirà ufficialmente la nuova era dell’Italia con Rino Gattuso nuovo CT della nazionale. Si pensa ovviamente ai moduli che potrebbe utilizzare. Tre in ballo. In uno, due dell’Inter potrebbero uscire dai titolari.

NUOVO CT – Tra poche ore la Figc annuncerà Rino Gattuso come nuovo CT dell’Italia. Rino, eroe del 2006, sarà il successore dell’esonerato Luciano Spalletti. Per Gattuso occasione clamorosa, dopo aver allenato in carriera Milan, Napoli, Palermo, Sion e per ultima anche l’Hajduk Spalato. La Figc aveva sondato fortemente l’ipotesi Claudio Ranieri, che alla fine ha deciso di rimanere come advisor senior della Roma. Scartata anche la pista Stefano Pioli, destinato ad andare alla Fiorentina a partire da luglio. Su Sky Sport, si analizza la nuova Italia di Gattuso dal punto di vista tecnico e tattico. Ci sono tre moduli in ballo da utilizzare: 4-3-3, 3-5-2 e 3-4-3. Nello specifico, ecco i giocatori che potrebbero essere utilizzati dal CT. In tutti e tre i casi, Davide Frattesi dell’Inter rimarrebbe fuori, mentre nell’ipotetico 4-3-3 uscirebbe sia Frattesi che Dimarco.

I tre eventuali moduli dell’Italia di Gattuso: dell’Inter sicuramente 2 sicuri

4-3-3 – Nell’eventuale cambio di modulo, passando al 4-3-3, solo Nicolò Barella e Alessandro Bastoni titolari dell’Inter. Questo l’ipotetico undici:

Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Cambiaso; Tonali, Locatelli, Barella; Orsolini, Kean, Zaccagni.

3-5-2 – Se si rimanesse con il 3-5-2 già utilizzato da Luciano Spalletti, oltre a Barella e Bastoni, ci sarebbe anche Federico Dimarco:

Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Raspadori.

3-4-3 – Anche nell’eventuale 3-4-3, ci sarebbero tre giocatori dell’Inter, eccetto Davide Frattesi. Ecco come sarebbe in questa caso la formazione:

Donnarumma; Scalvini, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Barella, Dimarco; Orstolini, Retegui, Zaccagni.