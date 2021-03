Nosotti: «Sensi vorrei rivederlo, insufficiente. Non aveva il ritmo giusto»

Stefano Sensi è partito titolare in Bulgaria-Italia, secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2022. Prova insufficiente per Marco Nosotti, ospite negli studi di “Sky Sport”.

PROVA INSUFFICIENTE – Stefano Sensi è la principale sorpresa di Bulgaria-Italia. Non per la prova in campo, ma per il fatto che il centrocampista dell’Inter sia partito titolare. Una rarità tale che, in questa stagione, si è concretizzata solo due volte prima della gara in Bulgaria. Con la Nazionale era già successo il 4 settembre, in cui segna anche l’unica rete azzurra contro la Bosnia. Con l’Inter, invece, l’ultima volta risale al 30 settembre, nel 2-5 contro il Benevento. Marco Nosotti, giornalista di “Sky Sport”, non giudica positivamente la sua prova: «Sensi non bene, da rivedere. Sapevamo che doveva far vedere qualcosa di suo. Ha qualità nella giocata, nella lettura. Un po’ impreciso, credo non avesse il ritmo giusto. È per questo che è insufficiente».