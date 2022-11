Nosotti: «Italia male all’inizio contro l’Austria. Secondo tempo migliore per…»

Nosotti commenta l’amichevole di ieri sera tra Austria e Italia. In collegamento con Sky Sport 24, l’inviato esprime la propria opinione sulla prestazione degli azzurri e sulle scelte di Mancini. Di seguito le parole del giornalista nel corso della trasmissione televisiva.

ERRORI GROSSOLANI – Marco Nosotti valuta la prestazione dell‘Italia nell’amichevole persa disastrosamente ieri sera, contro l’Austria. Nel corso del collegamento con Sky Sport 24, il giornalista afferma: «Gli attaccanti azzurri non sono riusciti a fare lo stesso tipo di lavoro che facevano gli uomini d’avanti dell’Austria. Quest’ultima, infatti, una volta andata sul 2-0 grazie ai nostri grossolani errori, ha fatto più ricorso al lancio lungo, ha subito attaccato una zona dove l’Italia poteva spingere. Perché noi sugli esterni abbiamo Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco (vedi articolo) che, comunque, andavano bene. L’Austria ha sempre portato tanti giocatori lato palla e questo ci ha creato dei problemi. Quando l’Italia tocca la palla con l’uno due di qualità e cambia fronte può fare male. Qualche singolo non ha dato di certo la sua migliore prestazione. Nonostante ciò, questa partita è servita a Roberto Mancini per capire alcune cose. Come, ad esempio, il fatto che 4-3-3 è ancora adatto alla qualità dei giocatori che ha a disposizione. Ora l’Italia va in pausa, la rivedremo a Marzo per le qualificazioni agli Europei 2024. Sperando di recuperare anche centravanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Bene nel secondo tempo per atteggiamento e scelte, con Federico Chiesa che è entrato bene. Male all’inizio, ma sappiamo dove mettere le mani». Questo il punto della situazione sull’Italia, fatto da Nosotti durante la trasmissione televisiva.