Norvegia-Italia U21, c’è un pizzico di Inter. Le formazioni ufficiali

Non solo l’Italia dei grandi. Nel pomeriggio di oggi anche l’Italia U21 è impegnata nella sfida contro i pari età della Norvegia. Spazio a tanti ex interisti in campo.

AZZURRINI – A poco meno di una mezz’ora tra la sfida tra la Norvegia e l’Italia U21, il CT degli azzurrini ha diramato la formazione ufficiale. Nella delicata sfida dell’Under 21, valida per la sfida di qualificazione al prossimo europeo, c’è anche un pizzico di Inter. Il Ct Nunziata si è affidato in porta all’esperienza di Desplanches, in difesa invece spazio a Zanotti, Coppola, Pirola e Ruggeri. Proprio Lorenzo Pirola, negli scorsi anni, è stato una pedina fondamentale del settore giovanile dell’Inter. A centrocampo spazio a Fabbian, Bove, Ndour e Baldanzi, con il centrocampista del Bologna che è cresciuto proprio a Interello. In avanti guida Gnonto, ex stella del settore giovanile nerazzuro e Francesco Pio Espostio, attaccante dello Spezia ma di proprietà dell’Inter.

Norvegia-Italia U21, le formazioni ufficiali

Norvegia (5-3-2): Tangvik; Lovik, Hjelde, Mannseverk, Ostrom, Edh; Jatta, Hansen-Aaroen, Arnstad; Broholm, Mvuka-Mugisha.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Gnonto, F. Esposito.