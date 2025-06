Norvegia-Italia, out uno dell’Inter a sorpresa! Le formazioni ufficiali

Alle ore 20.45 si giocherà Norvegia-Italia, partita valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Luciano Spalletti sorprende con una scelta, le formazioni ufficiali.

OUT! – Alla vigilia le scelte non erano le stesse, Luciano Spalletti ha deciso di cambiare rispetto a quello che aveva pensato almeno fino a ieri. Norvegia-Italia è quasi una partita da dentro o fuori e alle 20.45 la nazionale sarà obbligata a uscire con punti dalla trasferta nella quale c’è in palio la qualificazione ai Mondiali del 2026. Giacomo Raspadori sarà al fianco di Mateo Retegui, fuori perciò Davide Frattesi che sembrava favorito vista la considerazione che ha di lui il ct. Gli unici giocatori dell’Inter presenti dal primo minuto per il match sono Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, entrambi protagonisti in negativo nella notte di Monaco di Baviera. In difesa la sorpresa di oggi è Diego Coppola del Verona, che sostituirà Francesco Acerbi il quale ha rifiutato la convocazione per evidenti motivi. Chiuderà il reparto Giovanni Di Lorenzo, mentre davanti a lui riconquista la titolarità in nazionale Davide Zappacosta. Oltre a Frattesi anche Federico Dimarco, giocatore dell’Inter, rimarrà fuori dagli undici. Dentro Destiny Udogie fresco campione d’Europa con il Tottenham. Di seguito le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia.

Norvegia-Italia, le formazioni ufficiali

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui.