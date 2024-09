Norvegia-Austria, le formazioni ufficiali: un favore su Arnautovic

Tanta Inter impegnata questa sera in UEFA Nations League. Tra i nerazzurri c’è spazio anche per Marko Arnautovic, impegnato in Norvegia-Austria. Con il Commissario Tecnico Ralf Rangnick che, nelle sue scelte, strizza l’occhio ai nerazzurri.

XXX – Oltre ai ner-azzurri impegnati in Israele-Italia, spazio per altri giocatori dell’Inter nella serata di UEFA Nations League. Fra questi Marko Arnautovic, impegnato con la sua rappresentativa nella sfida di Lega B Novergia-Austria. A tal proposito Ralf Rangnick, commissario tecnico dei rosso-bianco-rossi, strizza l’occhio a Simone Inzaghi. L’attaccante, infatti, partirà soltanto dalla panchina, differentemente dalla scorsa gara nella quale era partito titolare e con la fascia da capitano al braccio. Da capire se per Arnautovic ci sarà spazio a gara in corso (probabile), o se potrà tornare ad Appiano Gentile dopo un turno di riposo con la sua nazionale.

Norvegia-Austria (Nations League, Lega B, Gruppo B3), le formazioni ufficiali

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ostigard, Hanche-Olsen, Meller Wolfe; Odegaard, Berg, Borge; Sorloth, Haaland, Myhre.

Panchina: Myhra, Selvik, Thorsby, Gundersen, Larsen, Langas, Perdersen, Bjokan, Thorstvedt, Donnum, Nusa, Egeli

Commissario Tecnico: Stale Solbakken

AUSTRIA (4-3-3): Pentz; Prass, Lienhart, Posch, Mwene; Laimer, Seiwald; Sabitzer; Wimmer, Baumgartner, Schmid

Panchina: Schlager, Hedl, Wöber, Daniliuc, Jakupovic, Arnautovic, Grillitsch, Adamu, Querfeld, Grüll, Stöger, Seidl

Commissario Tecnico: Ralf Rangnick.