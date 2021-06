Norgaard: «La vittoria della Danimarca anche di Eriksen! Eravamo sicuri»

Norgaard, centrocampista della Danimarca con un passato alla Fiorentina, è subentrato nella vittoria per 1-4 sulla Russia valsa gli ottavi degli Europei (vedi articolo). Da parte sua, nell’intervista del dopogara, arriva la dedica a Eriksen.

TUTTI PER IL COMPAGNO – La Danimarca ha più volte omaggiato Christian Eriksen durante la partita vinta contro la Russia. Lo fa anche Christian Norgaard: «Ne abbiamo passate così tante in questo periodo. Eravamo tutti d’accordo che questa non sarebbe dovuta essere l’ultima partita della Danimarca agli Europei. Eravamo sicuri di questo, e alla fine è successo: ora dobbiamo convincerci di poter vincere agli ottavi (col Galles, ndr). Non c’è dubbio che la vittoria di oggi sia anche quella di Eriksen. Non ho dubbi che gli manderemo messaggi e video, fa parte di questa nostra gigantesca gioia».

Fonte: TV2