Nicolato: “Bastoni arruolato per l’Europeo Under 21? Decideremo a marzo”

Dopo la sfolgorante vittoria contro il Lussemburgo, e la conseguente qualificazione all’Europeo Under-21 della prossima estate, il CT dell’Italia, Paolo Nicolato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Rai Sport”. Focus su alcuni calciatori (come Alessandro Bastoni) in bilico tra la Nazionale maggiore e l’Under 21

BORDERLINE – L’Italia Under-21 di Paolo Nicolato ha messo in sicurezza la partecipazione ai prossimi campionati Europei, grazie all’ottima vittoria odierna contro il Lussemburgo. Il CT azzurro, ai microfoni di “Rai Sport”, si è soffermato sulla situazione di Moise Kean, Alessandro Bastoni e Manuel Locatelli, in bilico tra Under-21 e Nazionale maggiore: «So che se dovessi convocare questo tipo di calciatori per l’Europeo Under-21 verrebbero molto volentieri. Anche perché li conosco da quando erano ragazzini e spesso sono stati con me. Siamo molto orgogliosi di una squadra che potenzialmente ha le qualità per giocare l’Europeo e vincerlo. L’ho detto fin dal primo giorno: il nostro lavoro è quello di fornire materiale per la Nazionale maggiore. Tra l’altro, il CT Roberto Mancini li fa giocare e quindi ci gratifica. Sulla convocazione di Bastoni e degli altri, ragioneremo a marzo quando sarà il tempo. Ovviamente nche in base a quello che deciderà la Nazionale maggiore.»