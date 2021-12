Nations League, sorteggio concluso: il gruppo dell’Italia

Si è da poco concluso il sorteggio della UEFA Nations League 2022/23. Per l’Italia – in Lega A – gruppo parecchio difficile con Ungheria, Inghilterra e Germania.

SORTEGGIO DURO – Non sarà facile per l’Italia la prossima Nations League, che andrà in scena nella stagione 2022/23. Gli azzurri, infatti, sono stati sorteggiati nel Gruppo 3 della Lega A insieme all’Ungheria, ma soprattutto a Inghilterra e Germania. Sfide certamente difficili, ma anche emozionanti.