Nations League, in campo anche Arnautovic! Guida l’attacco dell’Austria

Mentre l’Inter monitora i propri giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Marko Arnautovic si prepara a scendere in campo dal primo minuto nella sfida tra Austria e Serbia, valida per la UEFA Nations League.

TITOLARE – Marko Arnautovic torna a giocare titolare con l’Austria, scelto come riferimento offensivo dal ct Ralf Rangnick in un match cruciale per il futuro della selezione austriaca: in palio c’è un posto nella Lega A della competizione per la stagione 2026/27. Una titolarità significativa per Arnautovic, che dimostra ancora una volta di essere un punto fermo per la sua nazionale. Nonostante una stagione caratterizzata da qualche stop fisico con l’Inter, il classe 1989 continua a godere della fiducia del suo commissario tecnico, che lo vede come il perno centrale del reparto offensivo. Insieme a lui, nel 4-2-3-1 disegnato da Rangnick, ci saranno Baumgartner, Schmid e Gregoritsch a supporto, in un assetto che punta su qualità e fisicità per mettere in difficoltà la difesa serba.

Austria-Serbia, Arnautovic titolare! La formazione titolare

Austria (4-2-3-1): Schlager; Seiwald, Lienhart, Alaba, Mwene; Wimmer, Grillitsch; Schmid, Baumgartner, Gregoritsch; Arnautovic.