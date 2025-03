Nagelsmann: «Bisseck è un grande talento! Molto interessante»

Yann Bisseck non è entrato nella partita tra Italia e Germania di San Siro, ma c’è ancora la partita di domani per il suo esordio. Julian Nagelsmann ne ha parlato ancora, l’intervento ripreso da dw.com.

CONVOCAZIONE – Yann Bisseck, 24 anni, difensore dell’Inter da un anno e mezzo, ha conquistato la prima convocazione con la Germania della sua carriera. Prima di vestire la maglia nerazzurra il difensore era ancora in Danimarca all’Aarhus e non si credeva più nel suo potenziale espresso al massimo livello. Adesso il calciatore si gode il traguardo raggiunto e attende solo l’esordio ufficiale con la Germania. Ha mancato l’occasione nella prima partita contro l’Italia, ma ha ancora un’altra chance domani.

Bisseck, senti l’intervento di Nagelsmann!

ALLENATORE – Julian Nagelsmann ha fatto scelte diverse nella gara d’andata di Nations League di San Siro. Il Ct ha comunque dubbi sul reparto difensivo in vista del ritorno che si disputerà tra meno di 24 ore. L’ex allenatore del Bayern Monaco ha parlato in questo modo del giovane Yann Aurel Bisseck: «Lo apprezzo come un grande talento. Penso che porti molto in tavola. È un giocatore con una carriera buona e interessante. Penso che si presenti come molto positivo, ha un buon carisma e un carattere allegro».