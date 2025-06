Mourinho pazza idea Italia? La verità sulla vicenda

José Mourinho è uno dei nomi accostati all’Italia per rimpiazzare l’esonerato Luciano Spalletti. La realtà racconta di una situazione lungi dall’essere definita.

IL PUNTO – José Mourinho nuovo allenatore dell’Italia? L’idea, che entusiasma i tifosi dell’Inter per i contorni che caratterizzerebbero un’avventura del portoghese in Nazionale, non è più di una semplice suggestione. Lo Special One, che è stato anche accostato all’Inter per un nostalgico ritorno mai realmente concreto, non è stato infatti nemmeno contattato dalla FIGC per sondare il terreno rispetto a un suo possibile approdo a Coverciano. Come riferito da Matteo Moretto, quella riguardante il portoghese è appunto una semplice “idea” che non ha al momento vissuto dei risvolti concreti.

Mourinho pista difficile, l’Italia punta su altri profili: il 2006 come punto di partenza

I FAVORITI – I due nomi su cui sembra convergere con maggior vigore la Nazionale italiana sono quelli di Daniele De Rossi e Gennaro Gattuso. I due hanno in comune l’aver fatto parte della spedizione che regalò all’Italia il quarto Mondiale della sua storia, consegnando ai posteri un successo al quale non ci si è mai più avvicinati nelle edizioni successive. L’operazione nostalgia potrebbe ora essere attivata da Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, per dare una scossa all’ambiente e provare a riportare un senso di appartenenza all’interno del gruppo azzurro. Con il profilo prescelto che dovrà attuare un cambiamento radicale in vista del raggiungimento dell’obiettivo della qualificazione ai Mondiali. Un traguardo che non può essere mancato.