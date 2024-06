Montolivo: «Frattesi? Zona di campo complicata! Per lui e un altro»

Montolivo ha parlato della posizione di Frattesi, che nell’Italia gioca in una posizione diversa rispetto a quella in cui si muove all’Inter.

POSIZIONE COMPLICATA – In collegamento da Gelsenkirchen per Sky Sport 24, Riccardo Montolivo prova a spiegare a suo modo la posizione in campo di Frattesi. Il centrocampista dell’Inter verso un’altra maglia da titolare in Spagna-Italia: «Non è facile giocare e far quel lavoro lì per Davide Frattesi perché occupa una zona di campo complicata, deve giocare tra le linee, quindi né troppo schiacciato verso l’area della squadra rivale né troppo vicino agli stessi avversari. È la zona più difficile e le letture più difficili sono quelle lì, lo stesso vale per Lorenzo Pellegrini».